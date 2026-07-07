America' s Cup i primi allenamenti di Luna Rossa e New Zealand nel Golfo di Napoli

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Golfo di Napoli sono iniziati gli allenamenti di Luna Rossa e New Zealand, che si preparano per le regate preliminari dell'America's Cup previste a partire da settembre. Le due imbarcazioni hanno già effettuato le prime sessioni di prova nelle acque partenopee, in vista delle competizioni internazionali. Le sessioni di allenamento si svolgono in questa fase di preparazione, prima delle regate ufficiali.

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Nel Golfo di Napoli sono iniziati gli allenamenti di Luna Rossa e New Zealand, che si sfideranno a partire dalle regate preliminari in programma il prossimo settembre. Le buone condizioni meteo favoriscono i team, che devono prendere confidenza con le acque partenopee. L’Italia ospita per la prima volta la competizione, arrivata alla sua 38esima edizione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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America's Cup 2027, l'allenamento di Luna Rossa nel Golfo di Napoli

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