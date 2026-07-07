America' s Cup i primi allenamenti di Luna Rossa e New Zealand nel Golfo di Napoli

Notizia in breve

Nel Golfo di Napoli sono iniziati gli allenamenti di Luna Rossa e New Zealand, che si preparano per le regate preliminari dell'America's Cup previste a partire da settembre. Le due imbarcazioni hanno già effettuato le prime sessioni di prova nelle acque partenopee, in vista delle competizioni internazionali. Le sessioni di allenamento si svolgono in questa fase di preparazione, prima delle regate ufficiali.