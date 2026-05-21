La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli E New Zealand…
La competizione per la America's Cup prenderà il via a Cagliari tra il 22 e il 24 maggio, segnando l'inizio del percorso verso la regata di Napoli nel 2027. A questa prima tappa parteciperanno diverse imbarcazioni, tra cui Luna Rossa, che si è esibita nel Golfo degli Angeli. La regata coinvolge squadre provenienti da vari paesi e si svolge in acque italiane, con le date e i dettagli dell’evento ufficialmente confermati.
Il lungo cammino verso la America’s Cup, che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le acque del Golfo degli Angeli a ospitare le prime regate preliminari della America’s Cup: alla competizione sportiva più antica del mondo ci si avvicinerà al grande evento con una serie di appuntamenti che serviranno a scaldare i motori, a permettere alle formazioni di effettuare dei test e di migliorare l’intesa tra gli atleti. Nel weekend del 22-24 maggio a Cagliari. Venerdì 22 e sabato 23 si disputeranno tre regate di flotta al giorno; domenica andranno in scena altre due regate di flotta e, al termine, le migliori due squadre in classifica generale si affronteranno nel Match Race che metterà in palio il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cagliari apre la 38ª America's Cup: prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli
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