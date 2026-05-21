La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli E New Zealand…

La competizione per la America's Cup prenderà il via a Cagliari tra il 22 e il 24 maggio, segnando l'inizio del percorso verso la regata di Napoli nel 2027. A questa prima tappa parteciperanno diverse imbarcazioni, tra cui Luna Rossa, che si è esibita nel Golfo degli Angeli. La regata coinvolge squadre provenienti da vari paesi e si svolge in acque italiane, con le date e i dettagli dell’evento ufficialmente confermati.

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Il lungo cammino verso la America’s Cup, che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le acque del Golfo degli Angeli a ospitare le prime regate preliminari della America’s Cup: alla competizione sportiva più antica del mondo ci si avvicinerà al grande evento con una serie di appuntamenti che serviranno a scaldare i motori, a permettere alle formazioni di effettuare dei test e di migliorare l’intesa tra gli atleti. Nel weekend del 22-24 maggio a Cagliari. Venerdì 22 e sabato 23 si disputeranno tre regate di flotta al giorno; domenica andranno in scena altre due regate di flotta e, al termine, le migliori due squadre in classifica generale si affronteranno nel Match Race che metterà in palio il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cagliari apre la 38ª America's Cup: prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli Sullo stesso argomento Leggi anche: America’s Cup 2027 a Napoli: Luna Rossa si prepara, prima tappa a Cagliari a maggio Luna Rossa e Deloitte insieme verso l'America's Cup di Napoli 2027Luna Rossa e Deloitte stringono un'alleanza in vista dell'America's Cup 2027, che si terrà a Napoli. Sul circuito di Balocco, la #GiuliaQuadrifoglioLunaRossa ha dato prova di un’ingegneria senza compromessi. La vettura sarà esposta presso la base #LunaRossa di Cagliari in occasione della Louis Vuitton 38^ America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, da x.com YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà a Napoli nell'estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le ... oasport.it America's Cup 2027, a Cagliari parte la caccia: Luna Rossa (con due scafi) pronta a stupire con Burling e TitaA Cagliari è tutto pronto per il via delle regate preliminari che dovranno portare fino all'America's Cup del luglio 2027 in quel di Napoli. Luna Rossa sfida Emirates e proverà subito a metterle press ... sport.virgilio.it