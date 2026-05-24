Luna Rossa ha vinto le prime regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Cagliari, battendo la squadra neozelandese nel match race decisivo. La vittoria si è concretizzata con una performance che ha permesso di conquistare il risultato in questa fase iniziale della competizione. La regata si è svolta in mare aperto, con condizioni di vento favorevoli alle imbarcazioni.

Luna Rossa vince a Cagliari le prime regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup battendo New Zealand nel match race decisivo. Ottima prova dell’equipaggio italiano guidato da Peter Burling, capace di controllare la gara dall’inizio alla fine. Grande successo per Luna Rossa Prada Pirelli nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38th America’s Cup disputate a Cagliari in vista della sfida ufficiale in programma nel 2027 a Napoli. L’imbarcazione italiana ha superato Emirates Team New Zealand nel match race decisivo grazie a una gestione praticamente perfetta della regata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - America’s Cup, Luna Rossa trionfa a Cagliari: battuta New Zealand nel match race

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America's Cup: Luna Rossa vince le regate preliminari a Cagliari battendo New Zealand in finale!

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