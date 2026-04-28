Petrolio | Emirati Arabi Uniti annunciano uscita dall' Opec**

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato che dal 1° maggio usciranno dall'OPEC e dall'alleanza OPEC+, che include anche la Russia. La decisione è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli su motivazioni o eventuali accordi alternativi. La notizia riguarda il settore petrolifero e potrebbe influenzare i mercati internazionali del greggio. Al momento, non sono stati forniti commenti ufficiali sulle conseguenze di questa scelta.

Roma, 28 apr. - (AdnkronosAfp) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), e dall'alleanza OPEC+, che comprende anche la Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina Wam. "Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, nonché l'evoluzione del loro profilo energetico, in particolare l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale", si legge nella nota pubblicata dalla Wam.🔗 Leggi su Iltempo.it

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