Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall’Opec

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato ufficialmente che lasceranno l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio a partire dal primo maggio. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare eventuali motivazioni o dettagli aggiuntivi. La notizia rappresenta un cambiamento importante per il mercato energetico globale e potrebbe influenzare le dinamiche dell’offerta di petrolio nei prossimi mesi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la decisione di uscire dall’Opec a partire dal prossimo primo maggio. L’annuncio è stato diffuso tramite l’agenzia di stampa statale WAM. “Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti e il loro profilo energetico in evoluzione, che include investimenti accelerati nella produzione energetica nazionale, e rafforza il loro impegno a svolgere un ruolo responsabile, affidabile e lungimirante nei mercati energetici globali”, hanno dichiarato da Abu Dhabi. La notizia giunge in un momento di crescente conflitto tra gli Emirati e l’Arabia Saudita, in particolare su questioni economiche e sulla guerra in Yemen contro i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran.🔗 Leggi su Lapresse.it

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