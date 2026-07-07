Amazon ha aperto un nuovo centro di distribuzione a Jesi, di 60.000 metri quadrati, visibile dalla superstrada. Il primo pacco consegnato è un giocattolo. I neoassunti hanno dichiarato di essere molto emozionati e di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Il centro si trova all’uscita dello svincolo dell’Interporto, proseguendo dritti fino a un distributore di benzina, dove si svolta a destra.

JESI Il mega hub Amazon, 60 mila metri quadrati, spunta già dalla superstrada. Uscita allo svincolo dell’Interporto, poi sempre dritti fino al distributore di benzina e svolta a destra. Perdersi è difficile. Il colosso americano della logistica, che a Jesi ha insediato il polo più grande d’Italia - nove in totale quelli presenti nel Paese - non ha lasciato nulla al caso. La segnaletica, orizzontale e verticale, indica il percorso differenziato per auto, moto, bus e furgoncini. «Welcome Amazon» recita il cartello sulla rotatoria prima dell’ingresso al parcheggio, già affollato. Sulla strada la navetta predisposta dal Comune fa la spola tra il centro e la Coppetella, carica di dipendenti al primo giorno di lavoro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Amazon accende il mega hub a Jesi, il primo pacco è un giocattolo. La carica dei neoassunti: «Emozionatissimi, finalmente l?indeterminato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amazon, aperto il nuovo maxi hub a Jesi: 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. "Svolta storica per le Marche"Il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi è stato inaugurato il 5 luglio, creando 1.

Amazon apre il maxi hub di Jesi: "Un trampolino per le aziende"I primi 700 dipendenti sono entrati nel nuovo centro di distribuzione di Jesi, aperto da Amazon, che rappresenta uno dei più grandi hub logistici in...

Argomenti più discussi: Amazon accende il mega hub a Jesi, il primo pacco è un giocattolo. La carica dei neoassunti: Emozionatissimi, finalmente l’indeterminato; Amazon, il primo giorno del maxi hub. I dipendenti: Finalmente il contratto a tempo indeterminato; Tragedie in mare, il presidente dei baywatch della Riviera: Altri morti se si continuerà così, regole ignorate sul pennello dell'Albula; Sbandieratori, il Palio di Ascoli è neroverde: secondo alloro per Porta Maggiore. Tre i successi di specialità.

Amazon accende il mega hub a Jesi, il primo pacco è un giocattolo. La carica dei neoassunti: Emozionatissimi, finalmente l’indeterminatoJESI Il mega hub Amazon, 60 mila metri quadrati, spunta già dalla superstrada. Uscita allo svincolo dell’Interporto, poi sempre dritti fino ... msn.com