Amazon aperto il nuovo maxi hub a Jesi | 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato Svolta storica per le Marche

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi è stato inaugurato il 5 luglio, creando 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. La struttura rappresenta una svolta significativa per l’economia della regione e per il sistema logistico dell’Italia centrale. La consegna ufficiale del centro è avvenuta questa mattina, segnando un cambiamento importante per il settore commerciale locale. La realizzazione si inserisce in un piano di espansione più ampio dell’azienda nel paese.

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Jesi (Ancona), 6 luglio 2026 – La data del 5 luglio segna una svolta storica per l’economia marchigiana e l'assetto logistico dell'Italia centrale. Da stamattina è infatti ufficialmente operativo il nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, in provincia di Ancona. La mastodontica struttura da 60mila metri quadrati – nata grazie a un massiccio investimento di 180 milioni di euro – rappresenta il nono centro di distribuzione del colosso dell'e-commerce in Italia e il primo in assoluto nelle Marche. Mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni. L’avvio delle attività ha seguito un rituale simbolico ed emozionante per il team di scalo: il primo lotto a varcare le linee di lavorazione del centro è stato un set della collezione Lego Botanicals. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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