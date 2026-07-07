I primi 700 dipendenti sono entrati nel nuovo centro di distribuzione di Jesi, aperto da Amazon, che rappresenta uno dei più grandi hub logistici in Europa. L’attività è iniziata con i primi turni mattutini e pomeridiani, in un progetto industriale del valore di 180 milioni di euro. Il centro si trova tra i più grandi del continente e si sviluppa su una vasta area dedicata alla logistica. La struttura viene considerata un punto di riferimento per le aziende locali.

di Sara Ferreri JESI (Ancona) Alle 6:30 di ieri sono entrati i primi 350 dipendenti. Alle 14:30, a dare loro il cambio, ne sono arrivati altrettanti. L’attività del nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, hub logistico tra i più grandi d’Europa, è partita, muovendo i primi passi di un progetto industriale da 180 milioni di euro. Per ora la forza lavoro è di 700 persone e il grande parcheggio da oltre mille posti è pieno solo per metà, ma l’obiettivo è superare le mille unità entro tre anni. Ieri mattina erano già decine i furgoncini pronti a trasportare le merci. A pieno regime, con tre turni attivi, la movimentazione genererà 440 mezzi pesanti giornalieri (220 in entrata e 220 in uscita) e 48 veicoli commerciali medi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amazon apre il maxi hub di Jesi: "Un trampolino per le aziende"

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