Un uomo ha subito una rapina violenta in un agriturismo nella notte tra domenica e lunedì. La vittima ha riferito di essere stata colpita con calci ovunque, descrivendo un’ora di terrore. Ha inoltre dichiarato di non sentirsi tutelato e di aver subito un’aggressione brutale durante l’episodio. La rapina è avvenuta in un agriturismo della zona, senza che siano stati resi noti dettagli su eventuali autori o interventi delle forze dell’ordine.

È un’ora di terrore puro, quella descritta da Massimo Rizzi, il titolare dell’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo, vittima nella notte tra domenica e lunedì di una rapina violenta. «Sono stato svegliato da tre figure davanti al mio letto che mi chiedevano soldi, avevano il volto coperto. Mi hanno picchiato e hanno strattonato mia moglie e mia figlia di 13 anni, svegliata dal trambusto - racconta -. Avevano coltelli e pistole e hanno minacciato di ucciderci, mi sembra avessero un accento dell’Est Europa o nordafricano. Mi hanno detto che se non avessi consegnato tutto quello che avevo avrebbero tagliato le dita a mia moglie e le orecchie alle mie figlie». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alzano Lombardo, parla l'uomo rapinato in agriturismo: «Calci ovunque, non bastava mai. Non ci sentiamo tutelati»

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