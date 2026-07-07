Altro che partito femminista | le donne lasciano il Pd di Schlein

Diverse donne hanno annunciato di lasciare il Partito Democratico, citando divergenze con la linea della segretaria. Alcune hanno criticato l’approccio del partito nei confronti delle questioni di genere, definendolo distante dalle reali esigenze femminili. La decisione arriva poco dopo l’insediamento della nuova leadership, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli iscritti. La situazione evidenzia tensioni interne e un possibile allontanamento di parte del corpo elettorale femminile dal partito.

«Trovo che il tentativo di mettere le donne in contrapposizione sia un gioco molto diffuso nelle società patriarcali». Nazareno, abbiamo un problema. Appena atterrata, Elly Schlein era la segretaria marziana, come il Kunt di Flaiano. Adesso sembra l’Evita Perón de’ noantri: mentre propaganda femminismo e solidarietà, le amazzoni emarginate vanno via dal Pd. A Roma lasciano Annamaria Furlan, ex segretaria della Cisl, e Marianna Madia, già ministra renziana. Ma l’avversatissima discriminazione di genere si consuma soprattutto a Bruxelles: prima ha abbandonato Elisabetta Gualmini e ora Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Sul gruppo continentale dei Dem non incombono solo divisioni e rivalità, ma pure insidiose inchieste. 🔗 Leggi su Panorama.it

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RIFONDAZIONE ECO-FEMMINISTA - La Zanzara 5.3.2026

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Altro che partito femminista: le donne lasciano il Pd di SchleinMentre la segretaria parla di femminismo e solidarietà, è fuga delle sue amazzoni: Furlan, Madia, Gualmini, Picierno l’hanno già mollata, Tinagli frigge per la linea green. Ma è in Europa che i dem ... panorama.it

Un libro ragionato, scomodo anche a tratti, dove non si fanno sconti. Femminista, progressista, concreta, e abbiamo rotto gli schemi. E magari non solo. Segnalo errore: meglio l'italiano poteri forti di establishment. Consiglio la lettura delle 6 pagine. #schlein x.com