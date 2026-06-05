Pina Picierno ha lasciato il Pd, spiegando di cercare un partito più riformista. Schlein ha dichiarato che il partito resta plurale, senza commentare direttamente l’addio. La decisione di Picierno si concentra sulla volontà di trovare un ambiente che rappresenti meglio le riforme. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito eventuali passi successivi o nuove iscrizioni. La notizia si diffonde tra gli iscritti e gli osservatori politici.

Pina Picierno lascia il Pd, affidando le motivazioni alla ricerca di una nuova casa riformista che sappia come essereriformista. La notizia dell’addio della vicepresidente del Parlamento europeo al partito non sarebbe affare da nulla, tanto che risuona ne corridoi, nei capannelli fino alle cucine dei ministeri, ma daElly Schleinnessun commento. Se non dopo ore ed ore dall’uscita della notizia e solo dinanzi ad una domanda diretta. Come reagisce la leader dem? “Dico che sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno dice di lasciare“, afferma Schlein con il rammarico negli occhi ma senza demordere anzi facendo l’indiana: “Noi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Picierno molla il Pd in cerca di riformisti, Schlein dissimula: ‘Partito resta plurale’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pina Picierno lascia il Pd, sbatte la porta del Nazareno e molla Schlein: partito snaturato. Ora la diaspora non si riduca a tende e cespugli

Terremoto nel Pd, Picierno abbandona: "I riformisti non hanno più casa, partito snaturato”Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato l’uscita dal Partito democratico.

Temi più discussi: L'addio di Pina Picierno al Pd: Non è più il mio partito. L'idea della ricandidatura alla vicepresidenza e i rapporti con Calenda; Picierno lascia il PD, il lungo addio della separata in casa in rotta con Schlein: La casa dei riformisti non c’è più; L'addio di Pina Picierno al Pd: Non è più il mio partito. L'idea della ricandidatura alla vicepresidenza e i rapporti con Calenda; Pina Picierno lascia il Pd, sbatte la porta del Nazareno e molla Schlein: partito snaturato. Ora la diaspora non si riduca a tende e cespugli.

Poltrona a rischio: Pina Picierno lascia il Pd e guarda pure a FI. @WandaMarra x.com

Picierno ci spiega perché lascia il Pd reddit

Pina Picierno lascia il Pd ed entra nel Pde di Gozi: Decisione sofferta, ma il partito di Schlein non è più inclusivoAlla fine anche Pina Picierno ha deciso di lasciare il Pd. Dopo Arianna Madia ed Elisabetta Gualmini, anche la convinta riformista che i Dem hanno candidato al Parlamento europeo ha deciso di lascia ... ilfattoquotidiano.it

Pina Picierno lascia il Pd. Non è più il mio partitoLa vicepresidente del Parlamento Europeo potrebbe decidere di confluire nel partito di Calenda. repubblica.it