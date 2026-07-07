Andrea Palomba si è dimesso dall’incarico di direttore generale di Alto Calore Servizi. La decisione è stata presa nelle ultime ore e sarà ora soggetta alle procedure previste dall’azienda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Andrea Palomba ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore generale di Alto Calore Servizi. La decisione è stata formalizzata nelle ultime ore e sarà ora sottoposta agli adempimenti previsti dagli organi della società. Le dimissioni arrivano a pochi mesi dal suo insediamento alla guida operativa dell’azienda. Spetterà al Consiglio di amministrazione avviare le procedure per la gestione della fase transitoria e per l’individuazione del nuovo direttore generale. Al momento non sono state rese note le motivazioni alla base della scelta. Nelle prossime ore sono attese eventuali comunicazioni ufficiali da parte della società e dei vertici di Alto Calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alto Calore, dopo pochi mesi si dimette il direttore generale Palomba

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