Asd Lizzanello si dimette il direttore generale Micael Santoro

L’Asd Lizzanello ha comunicato che il direttore generale Micael Santoro si è dimesso. Santoro ha spiegato che si tratta di una scelta difficile dovuta a motivi legati ai suoi impegni lavorativi, sottolineando le difficoltà di conciliare il ruolo con le esigenze di chi lavora nel calcio a livello amatoriale. La società ha preso atto della decisione senza ulteriori commenti ufficiali.

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