Asd Lizzanello si dimette il direttore generale Micael Santoro
L’Asd Lizzanello ha comunicato che il direttore generale Micael Santoro si è dimesso. Santoro ha spiegato che si tratta di una scelta difficile dovuta a motivi legati ai suoi impegni lavorativi, sottolineando le difficoltà di conciliare il ruolo con le esigenze di chi lavora nel calcio a livello amatoriale. La società ha preso atto della decisione senza ulteriori commenti ufficiali.
LIZZANELLO - L’Asd Lizzanello comunica che Micael Santoro ha rassegnato le dimissioni da Direttore Generale della società: “È una scelta dura che ho dovuto prendere per vari motivi – dichiara - in particolare per esigenze lavorative che, come chi vive di calcio in queste categorie sa bene, non.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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