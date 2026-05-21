Cybersicurezza si dimette il direttore generale Bruno Frattasi

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è dimesso. La decisione è stata comunicata da fonti di governo e riguarda Bruno Frattasi, che ricopriva questa posizione. La sua uscita dalla carica avviene in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza informatica nel paese. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi delle dimissioni o i passaggi successivi per la gestione dell’ente. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori nel settore della sicurezza digitale.

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A prendere il suo posto, secondo quanto si apprende, sarà Andrea Quacivi. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, si è dimesso Bruno Frattasi, il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). A prendere il posto di Frattasi secondo quanto si apprende sarà Andrea Quacivi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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