Caso Visibilia Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato per Santanché
La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal Senato riguardante il caso Visibilia e il conflitto di attribuzione con il Parlamento. La decisione riguarda la richiesta di verifica sulla legittimità di un atto o comportamento in relazione alle competenze istituzionali. La pronuncia si riferisce a questioni sollevate nel procedimento giudiziario e apre la strada a un approfondimento sulla competenza del Parlamento in materia. La Corte non ha ancora preso una decisione sul merito della questione.
(Adnkronos) – La Corte Costituzionale ha dichiarato "ammissibile" il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa all'ex ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. Già. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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