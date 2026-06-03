Caso Visibilia Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato per Santanché

Notizia in breve

La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal Senato riguardante il caso Visibilia e il conflitto di attribuzione con il Parlamento. La decisione riguarda la richiesta di verifica sulla legittimità di un atto o comportamento in relazione alle competenze istituzionali. La pronuncia si riferisce a questioni sollevate nel procedimento giudiziario e apre la strada a un approfondimento sulla competenza del Parlamento in materia. La Corte non ha ancora preso una decisione sul merito della questione.