Per tutta una settimana potranno mettersi a disposizione del loro paese o della loro città, contribuendo a renderli più belli, dandosi da fare assieme ad altri coetanei. Questa settimana lo potranno fare a Lissone, ma poi toccherà a Renate, Macherio, Veduggio e Carate, Triuggio e Verano, come pure Sovico e Biassono. È l’esperienza che potranno vivere questa estate i ragazzi brianzoli di una decina di Comuni dell’ambito di Carate prendendo parte a un’iniziativa particolare, un po’ a cavallo tra lavori socialmente utili, esempio di educazione civica e partecipazione attiva alla vita della comunità. Sarà tutto questo il progetto “Useful Work”, rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni: saranno chiamati a prestare aiuto come volontari in alcune opere di sistemazione e manutenzione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’opera per la comunità. I ’lavori utili’ dei giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supereroi o Incoscienti Dentro il Fenomeno dei Giustizieri Urbani | RUVIDO 354

Notizie e thread social correlati

La Meridiana dei Popoli si rifà il look: al via i lavori di restauro dell'operaA Lugo sono iniziati questa mattina i lavori di restauro della Meridiana dei Popoli, un’opera realizzata dall’artista Mario Nanni e completata nel...

“La vera storia dell’Angelo invisibile”, al Municipale debutta l’opera dei giovani del NicoliniL’opera contemporanea “La vera storia dell’Angelo invisibile” debutta al Teatro Municipale.

Temi più discussi: All’opera per la comunità. I ’lavori utili’ dei giovani; Bandi di gara - Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria; Nel cuore verde di Minneapolis la nuova opera che parla di comunità e diversità; Santena. Terzo stato di avanzamento lavori per la Casa di comunità santenese.

Stella Sora è programmata per lavori di manutenzione e aggiornamenti il 29 giugno 2026, a partire dalle 20:00 (UTC-7) reddit

All’opera per la comunità. I ’lavori utili’ dei giovaniParte Useful Work, il progetto dedicato ai giovani dai 15 ai 20 anni. L’iniziativa sarà poi replicata anche in altre città, da Carate a Verano. ilgiorno.it

I valichi alpini sono arterie strategiche che tengono in movimento l’economia italiana. Ogni giorno merci, imprese e persone attraversano il confine con la Francia rafforzando il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica del Mediterraneo. Investire nelle c x.com

Odissea Casa di Comunità . A San Paolo lavori lumaca. La consegna slitta ancoraCantiere a singhiozzo a causa del subentro di una nuova impresa edile dopo le difficoltà della prima assegnataria. L’Asl: I lavori proseguono, ma le ore di operatività sono limitate per il caldo. Il ... lanazione.it