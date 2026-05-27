La vera storia dell’Angelo invisibile al Municipale debutta l’opera dei giovani del Nicolini

L’opera contemporanea “La vera storia dell’Angelo invisibile” debutta al Teatro Municipale. Scritta dal giornalista Giangiacomo Schiavi, include un libretto e musica creata da un collettivo di giovani compositori del Conservatorio Nicolini. La rappresentazione è la prima assoluta di questa produzione. La scena vede un’interpretazione innovativa, con un cast di artisti emergenti e una regia che punta a valorizzare il talento dei giovani.

Debutta in prima assoluta l’opera contemporanea “La vera storia dell’Angelo invisibile”, firmata dal giornalista Giangiacomo Schiavi, autore del libretto, sulla musica di un collettivo di giovani compositori del Conservatorio Nicolini. Un’opera per parlare di solidarietà, generosità e “cronache. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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