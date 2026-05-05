La Meridiana dei Popoli si rifà il look | al via i lavori di restauro dell' opera

A Lugo sono iniziati questa mattina i lavori di restauro della Meridiana dei Popoli, un’opera realizzata dall’artista Mario Nanni e completata nel 2014. L’intervento mira a riportare l’opera alle condizioni originarie, considerando che necessita di interventi di manutenzione. Le operazioni di restauro sono state avviate in giornata e riguardano l’intera struttura, che si trova in una zona pubblica della città.