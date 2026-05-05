La Meridiana dei Popoli si rifà il look | al via i lavori di restauro dell' opera
A Lugo sono iniziati questa mattina i lavori di restauro della Meridiana dei Popoli, un’opera realizzata dall’artista Mario Nanni e completata nel 2014. L’intervento mira a riportare l’opera alle condizioni originarie, considerando che necessita di interventi di manutenzione. Le operazioni di restauro sono state avviate in giornata e riguardano l’intera struttura, che si trova in una zona pubblica della città.
Questa mattina, martedì, a Lugo sono iniziati i lavori di restauro della Meridiana dei Popoli, l’opera conclusa nel 2014 dall'artista Mario Nanni, che necessita di un intervento per tornare alle condizioni originarie. Dopo il montaggio dei ponteggi, ora partirà la sabbiatura delle parti da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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