L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto, nonostante fosse sotto di due gol e avesse sbagliato un rigore. La squadra ha recuperato nel secondo tempo, segnando tre reti e portando a casa la qualificazione ai quarti di finale. La partita si è svolta ad Atlanta, negli Stati Uniti, con il risultato finale che ha visto la Seleccion superare le difficoltà iniziali.

Sotto di due gol, la Seleccion rimonta fino al 3-2 finale nel segno di Messi ATLANTA (STATI UNITI) - L'Argentina va sotto, sbaglia un rigore e compie una rimonta epica superando l'Egitto per 3-2. Sono Romero, Messi ed Enzo Fernández a ribaltare lo 0-2 e a regalare il passaggio del turno alla squadra di Scaloni, che ai quarti attende una fra Svizzera e Colombia. I Faraoni confermano la loro efficacia sui palloni alti e al quarto d'ora passano in vantaggio. Ashour serve Attia, che pennella un bel pallone al centro sul quale si avventa Ibrahim, il quale incorna alla perfezione e trafigge Martínez per l'1-0. La reazione dei campioni in carica è immediata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - All'Inferno e ritorno, l'Argentina ribalta l'Egitto e va ai quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, l’Argentina vede i fantasmi ma va ai quarti. Egitto rimontato nel finaleL'Argentina ha superato il turno ai Mondiali 2026, vincendo 3-2 contro l'Egitto dopo essere stata sotto 0-2.

Argentina ai quarti ma che paura! Da 0-2 a 3-2 all'EgittoL'Argentina ha vinto ai quarti di finale contro l’Egitto, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-2.

Temi più discussi: Ai Mondiali di calcio il Senegal si illude fino al 2-0, poi crolla davanti a un redivivo Belgio; L’autobus per l’inferno è tornato e sta per ripartire: arriverà qui; Mondiali: Inghilterra e Belgio agli ottavi con due rimonte da urlo. Congo e Senegal eliminate; L‘Italia del futuro sfida gli All Blacks: undici talenti veneti in missione al Mondiale.

Raga concerto meraviglioso. All’andata organizzazione, nel mio caso, top. Ma il ritorno un inferno. Non che non me lo aspettassi, ma chiudere l’uscita per il mio parcheggio (pagato 80€) e costringerci a fare km senza alcuna indicazione e con personale non pr x.com

Giocatore di ritorno cerca aiuto per costruire squadre Inferno reddit

Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno)Una carriera fatta di gol, applausi, gloria, ma anche di cadute, pesanti, che hanno lasciato il segno, anche in positivo. Insomma dal Paradiso all'Inferno verrebbe da dire, ma è stata questa la vita ... tuttomercatoweb.com

Dal paradiso all'inferno e ritorno. La rinascita di CataldiDal paradiso all'inferno e ritorno. La rinascita di Cataldi servita dentro il blocco del mercato, l'infortunio di Rovella, ma soprattutto nel Sarri-bis alla Lazio. La riconoscenza, prima o poi, torna ... ilmessaggero.it