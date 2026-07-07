Allevamento Várhelyi UE | ‘la vaccinazione deve svolgere un ruolo più importante’

Un funzionario europeo ha dichiarato che la vaccinazione nel settore dell’allevamento deve assumere un ruolo più rilevante, senza però sostituire le misure di biosicurezza e il controllo delle malattie. La priorità resta l’uso di pratiche di prevenzione e monitoraggio, integrando la vaccinazione come strumento complementare. La dichiarazione arriva in un contesto di crescenti preoccupazioni per le malattie animali e la loro diffusione.

La vaccinazione “deve svolgere un ruolo più importante nel nostro arsenale di strumenti: non deve sostituire le misure di biosicurezza o di controllo delle malattie. Ma può integrarle nell’ambito di un approccio alla prevenzione moderno e scientificamente fondato. Per questo motivo la Commissione ha già chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di rivedere i criteri di categorizzazione e le sfide specifiche delle malattie trasmesse da vettori”. Lo ha detto il Commissario Europeo alla Salute animale Olivér Várhelyi intervenendo alla presentazione della Strategia Ue per l’allevamento e del piano di azione per le proteine.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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