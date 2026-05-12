Iran Tajani La Cina può svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere accordo
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che due settimane fa aveva chiesto alla Cina di contribuire a favorire un cessate il fuoco e a tutelare i Paesi del Golfo. Ha aggiunto che la Cina può svolgere un ruolo importante in questo processo. La sua richiesta si inserisce in un contesto di tensioni nella regione, con la speranza che il coinvolgimento di Pechino possa portare a progressi concreti.
ROMA (ITALPRESS) – “Due settimane fa, ho chiesto ai cinesi di svolgere un ruolo positivo per il cessate il fuoco e per proteggere il Paesi del Golfo. La posizione cinese non è uguale alla nostra a proposito dell’Iran, però credo che la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l’Iran a raggiungere un accordo. Tutti dovrebbero essere stanchi della guerra, ma c’è una linea rossa invalicabile, che è l’arma atomica iraniana. Una volta per tutte, l’Iran deve accettare di non costruire l’arma atomica”. Lo dice in una intervista a “Il Messaggero” il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani su cosa di aspetta, per la guerra in Iran, dal summit di Trump in Cina.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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