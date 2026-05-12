Iran Tajani La Cina può svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere accordo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che due settimane fa aveva chiesto alla Cina di contribuire a favorire un cessate il fuoco e a tutelare i Paesi del Golfo. Ha aggiunto che la Cina può svolgere un ruolo importante in questo processo. La sua richiesta si inserisce in un contesto di tensioni nella regione, con la speranza che il coinvolgimento di Pechino possa portare a progressi concreti.

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