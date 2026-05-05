Casemiro ha dichiarato che Neymar continua ad avere un ruolo fondamentale per la squadra brasiliana in vista dei Mondiali del 2026. Secondo il giocatore, non ci sarebbe motivo di mettere in discussione le qualità del compagno di squadra, ritenendo che la sua presenza sia ancora determinante. La discussione sulle sue capacità non sembra trovare spazio nelle sue parole, che sottolineano l’importanza di Neymar nel contesto della nazionale.

2026-05-05 18:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Casemiro dice che Neymar ha ancora un ruolo importante da svolgere per il Brasile e crede che non dovrebbe esserci dibattito sulla sua qualità. Il centrocampista del Manchester United ha ammesso la sua frustrazione per le continue discussioni sulla posizione di Neymar, insistendo che l’attenzione dovrebbe invece concentrarsi sulla sua forma fisica. “Questo argomento è fastidioso”, ha detto Casemiro. “Tutti ne parlano, tutti chiedono e tutti rispondono, ma è davvero fastidioso. Soprattutto io. Sono sinceramente amico di Neymar. “Gioco con lui da quando avevo 12 anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Casemiro sostiene Neymar per svolgere un ruolo importante per il Brasile ai Mondiali

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