Domani, alle 16, si apre presso i locali dell’archivio di una fondazione bancaria nel centro storico della città una mostra fotografica dedicata a una figura imprenditoriale attiva da circa 150 anni. L’esposizione si svolge nei locali dell’archivio situato in una via centrale e presenta immagini legate alla lunga storia di questa figura. La mostra sarà visitabile fino a data da definire.

Si inaugura domani, 20 aprile, alle ore 16, nei locali dell’archivio della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali, la mostra fotografica “Ascarelli. Un nome e una storia lunga 150 anni”. L’evento, inserito nel cartellone del “Maggio dei Monumenti”, è stato promosso dall’Associazione Memoriæ – Museo della Shoah unitamente alla Comunità Ebraica di Napoli e alla Fondazione Banco di Napoli. La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 5 giugno (sabato, domenica e festivi, esclusi), si sviluppa lungo un percorso di 38 pannelli che ripercorrono squarci di vita delle famiglie Ascarelli, Del Monte e Foà. Ma, soprattutto, di Giorgio Ascarelli, il giovane industriale e mecenate napoletano, che giusto un secolo fa fondò l’A.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Alla Fondazione Banco di Napoli la mostra fotografica “Ascarelli. Un nome e una storia lunga 150 anni”

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