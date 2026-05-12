Salemme alla Reggia di Caserta per celebrare i 50 anni di teatro
Vincenzo Salemme sarà protagonista di un evento teatrale alla Reggia di Caserta, che si svolgerà durante la stagione estiva. L’attore parteciperà a uno degli appuntamenti più attesi di questa parte dell’anno, confermando la sua presenza in scena in un contesto di grande richiamo culturale. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni di attività teatrale.
Anche Vincenzo Salemme sarà protagonista alla Reggia di Caserta con uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale estiva. L’attore e regista porterà in scena giovedì 17 settembre alle ore 21 “Lo spettacolo della mia vita”, un evento speciale dedicato ai suoi 50 anni di carriera.🔗 Leggi su Casertanews.it
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