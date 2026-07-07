Alla premiere mondiale di The Odysse y a Londra, il red carpet si è trasformato in una passerella d’alta moda, con le protagoniste del film che hanno interpretato il dress code della serata attraverso creazioni couture e runway look di forte impatto. A catturare l’attenzione è stata Zendaya, che ha indossato un abito Schiaparelli Haute Couture AutunnoInverno 2026 firmato da Daniel Roseberry, sfoggiato poche ore dopo il debutto in passerella durante la Paris Haute Couture Week. Il modello, caratterizzato da un bustier scultoreo in silicone bianco effetto porcellana con dettagli anatomici e corpetto strutturato, si apriva in una lunga gonna ricamata con sfumature dal bianco al grigio, creando un sofisticato effetto etereo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla premiere mondiale di "The Odyssey" a Londra, il red carpet si è trasformato in una passerella d’alta moda grazie alle protagoniste

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Matt Damon Makes Rare Red Carpet Appearance With Wife Luciana and All Four Daughters

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