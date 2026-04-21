Alla premiere newyorkese de Il diavolo veste Prada 2 il cast ha trasformato il red carpet in una dichiarazione di stile

Alla serata di anteprima del sequel de Il diavolo veste Prada a New York, gli attori sono apparsi con look curati nei dettagli, combinando abiti di alta moda e scelte di stile audaci. Sul tappeto rosso si sono notati vari capi che richiamavano l’eleganza couture, mentre le silhouette forti si sono alternate a tocchi di colore, con il rosso che ha dominato tra gli abiti indossati.

Tra Givenchy, Louis Vuitton, Schiaparelli e Armani, il tappeto rosso ha raccontato una visione coerente di moda e cinema : tra richiami couture e silhouette decise, è emerso un filo conduttore cromatico, il rosso. Anne Hathaway ha scelto un’eleganza vibrante firmata Louis Vuitton: un abito rosso senza spalline, caratterizzato da un corpetto aderente con coppe a petalo e una gonna midi a corolla. I sandali platform tono su tono hanno slanciato la figura, mentre i gioielli Bulgari hanno aggiunto luminosità senza interrompere l’armonia cromatica.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alla premiere newyorkese de Il diavolo veste Prada 2, il cast ha trasformato il red carpet in una dichiarazione di stile Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, première evento moda: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt incendiano il red carpet a New York (FOTO)Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella di alta moda in occasione della première mondiale di Il Diavolo... Il diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York(LaPresse) Anne Hathaway, Meryl Streep e il cast di “Il diavolo veste Prada 2” hanno sfilato sul tappeto rosso del Lincoln Center di New York in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; Meryl Streep alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York sceglie Givenchy: l'abito a cappa con gli occhiali scuri stile Miranda Priestly; Com’erano i look della première del 2006 de Il diavolo veste Prada?; Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York con l'abito birdy di Schiaparelli haute couture. Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York con l'abito birdy di Schiaparelli haute coutureUn abito scenico che gioca sull'effetto sorpresa. I dettagli del look di Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York ... vogue.it Il Diavolo veste Prada 2: i look delle protagoniste alla première mondiale di New YorkManca pochissimo all’uscita de Il Diavolo veste Prada 2: ecco cosa hanno indossato Miranda, Andy e Emily alla premiére newyorkese. grazia.it Il cast de Il diavolo veste Prada 2 alla premiere mondiale di New York! Semplicemente ICONICI facebook Lady Gaga e o elenco de The Devil Wears Prada 2 em NYC. x.com