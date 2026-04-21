Alla premiere newyorkese de Il diavolo veste Prada 2 il cast ha trasformato il red carpet in una dichiarazione di stile
Alla serata di anteprima del sequel de Il diavolo veste Prada a New York, gli attori sono apparsi con look curati nei dettagli, combinando abiti di alta moda e scelte di stile audaci. Sul tappeto rosso si sono notati vari capi che richiamavano l’eleganza couture, mentre le silhouette forti si sono alternate a tocchi di colore, con il rosso che ha dominato tra gli abiti indossati.
Tra Givenchy, Louis Vuitton, Schiaparelli e Armani, il tappeto rosso ha raccontato una visione coerente di moda e cinema : tra richiami couture e silhouette decise, è emerso un filo conduttore cromatico, il rosso. Anne Hathaway ha scelto un’eleganza vibrante firmata Louis Vuitton: un abito rosso senza spalline, caratterizzato da un corpetto aderente con coppe a petalo e una gonna midi a corolla. I sandali platform tono su tono hanno slanciato la figura, mentre i gioielli Bulgari hanno aggiunto luminosità senza interrompere l’armonia cromatica.🔗 Leggi su Amica.it
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