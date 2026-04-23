(LaPresse) Alla prima di “Il diavolo veste Prada 2” a Londra, le protagoniste del film hanno sfilato sul red carpet con look spettacolari e molto diversi tra loro. Anne Hathaway ha attirato l’attenzione con un abito senza spalline in velluto firmato Versace, con corsetto strutturato e dettagli trasparenti, completato da gioielli Bulgari. Meryl Streep ha richiamato il suo iconico personaggio Miranda Priestly con un outfit elegante e rigoroso in stile Prada, dominato da un lungo cappotto rosso. Emily Blunt ha scelto un completo rosso Balenciaga su misura, con corsetto, pantaloni coordinati e strascico scenografico, arricchito da gioielli Mikimoto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il diavolo veste Prada 2, il red carpet del cast alla première a Londra

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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