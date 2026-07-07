Un ballerino ha dichiarato di danzare con l’intensità dell’anima, cercando una storia che lo emozioni. Lo Youth American Grand Prix, evento di riferimento nel mondo della danza internazionale, è noto per le sue master class di alto livello e per ospitare ballerini di eccellenza. L’appuntamento attrae giovani talenti da tutto il mondo, offrendo loro una piattaforma per esibirsi e confrontarsi con professionisti del settore.

Lo Youth American Grand Prix è un punto di riferimento per la danza internazionale sia per le importanti master class, sia per l’eccellenza dei ballerini ospiti. Questa sera al Teatro Sociale di Como, alle 21.30 il Gala "Stars of today meet the stars of tomorrow". Fra i protagonisti Madison Young, prima ballerina del Winer Staatsballett e Alessandro Frola, primo ballerino al Wiener Staatsoper. Bentornato Alessandro. "L’ultima volta che sono stato a Milano risale a 12 anni fa. Ero il protagonista di Billy Eliot, avevo 13 anni, frequentavo la prima liceo. Un’esperienza bellissima, da ragazzino non amavo andare a scuola, lavorare in un musical mi ha permesso di studiare privatamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Frola, star del balletto: "Danzo con l’intensità dell’anima. E cerco una storia che mi emozioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Posso dire che mi sono innamorata. È una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me”: Andrea Delogu conferma ad Antonella Clerici la storia con Alessandro MarzialiAndrea Delogu ha confermato pubblicamente di essere innamorata di Alessandro Marziali, dichiarando che la persona le fa stare molto bene e pensa a...

Alessandro Barbero star del Salone del Libro di Torino: “4 libri mi hanno cambiato la vita. Questo ce l’ho ancora vicino al comodino, quest’altro mi faceva vibrare….”Alessandro Barbero, noto storico e scrittore, è stato tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino 2026.