Andrea Delogu ha confermato pubblicamente di essere innamorata di Alessandro Marziali, dichiarando che la persona le fa stare molto bene e pensa a lei. La conferma è arrivata durante una trasmissione televisiva, pochi giorni dopo settimane di voci e indiscrezioni sulla loro relazione. La conduttrice ha condiviso il suo stato sentimentale senza entrare in dettagli, lasciando intendere un legame importante con Marziali.

“ Sì, posso dire che mi sono innamorata ”. Dopo settimane di indiscrezioni e pochi giorni dopo l’inequivocabile paparazzata pubblicata dal settimanale Chi, Andrea Delogu è uscita allo scoperto parlando per la prima volta della sua storia d’amore con Alessandro Marziali, sul quale non si era mai esposta pubblicamente. Il riserbo lo ha rotto questa mattina, poco dopo essere piombata negli studi di È sempre mezzogiorno, per una sorpresa in grande stile alla padrona di casa, Antonella Clerici. La quale è rimasta letteralmente a bocca aperta quando lo chef Daniele Persegani è andata a prendere la Delogu e l’ha portata al centro dello studio per un ballo inaspettato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Posso dire che mi sono innamorata. È una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me”: Andrea Delogu conferma ad Antonella Clerici la storia con Alessandro Marziali

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