Alessandro Barbero star del Salone del Libro di Torino | 4 libri mi hanno cambiato la vita Questo ce l’ho ancora vicino al comodino quest’altro mi faceva vibrare…

Alessandro Barbero, noto storico e scrittore, è stato tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino 2026. Durante l’evento, ha condiviso che quattro libri gli hanno cambiato la vita e ha parlato di uno di essi ancora vicino al comodino, mentre un altro gli faceva vibrare emozioni intense. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei visitatori, che hanno potuto ascoltare le sue riflessioni e scoprire il suo rapporto con la lettura e la scrittura.

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Più che “il mondo salvato dai ragazzini”, il mondo al Salone del Libro di Torino 2026 lo salva Alessandro Barbero. L’Auditorium utilizzato solitamente per le star della musica straccia un sold out da 1600 persone. E metà di quelli che entrano e attendono “il professore” sono under 35. Tra questi ce n è perfino uno che ai 14 anni non ci arriva ma che sfoglia avidamente una copia di La battaglia di Lepanto ( Laterza). Tale è la febbre Barbero al Salone che a due minuti dall’inizio c’è pure il collegamento video pre-incontro per vedere che fa Barbero dietro le quinte – tipo sorseggia un po’ d’acqua, si toglie i pelucchi dalla cravatta – sparato su grande schermo della sala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Barbero star del Salone del Libro di Torino: “4 libri mi hanno cambiato la vita. Questo ce l’ho ancora vicino al comodino, quest’altro mi faceva vibrare….” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Più libri più liberi, i ragazzi allo stand di «Passaggio al Bosco»: «Ma vi sembra opportuno» Sullo stesso argomento Leggi anche: Alessandro Barbero, quattro incontri al Salone del Libro 2026: i temi e le date, come e quando prenotarsi Torino 2026: Altrimedia Edizioni porta 360 libri al Salone del Libro? Domande chiave Come può la panificazione diventare una partitura musicale? Cosa nasconde la capsula del tempo sepolta dalle quattro amiche? Chi... Un bagno di folla dopo l’altro per Alessandro Barbero al SalTo 2026: oggi boom di incontri per il ProfessoreTra gli appuntamenti quello per gli 80 anni del Premio Strega che vince nel 1996: Ero un ragazzino anche se di 35 anni ... torinoggi.it Barbero, Zerocalcare, Vecchioni, Cattelan: i super ospiti della seconda giornata del SaltoTre gli appuntamenti con Alessandro Barbero che si preannuncia uno dei più visitati, insieme a Zerocalcare, Roberto Vecchioni, Alessandro Cattelan, Mara Maionchi. Per quanto riguarda le visite dei ... torinoggi.it