Calciomercato Inter | la collocazione tattica di Aleksandar Stankovic

Nell’ambito del mercato estivo, si parla di un possibile ritorno di Aleksandar Stankovic nella sua squadra di origine. La sua posizione tattica potrebbe essere rivista, ma non ci sono conferme ufficiali. La sua presenza in rosa sembra destinata a proseguire, anche se i dettagli sulla sua collocazione rimangono ancora da definire. La questione è al centro delle discussioni tra i dirigenti e i media specializzati.

Con ogni probabilità nel corso della prossima estate farà ritorno nella sua casa calcistica. Sì, per restarci. A meno dell’arrivo – al momento non prevedibili – delle classiche offerte impossibili da rifiutare. Tra i primi movimenti del calciomercato 202627 ci sarà il passaggio dal Bruges all’Inter di Aleksandar Stankovic. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: la collocazione tattica di Aleksandar Stankovic ACCORDO CON MUHAREMOVICOBIETTIVI GILA, SOLET, KONÈ...QUANDO TORNA LAUTARO Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato, Inter senti Aleksandar Stankovic: “È un amore unico!” Leggi anche: Calciomercato Inter: Aleksandar Stankovic è pronto per il grande salto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero; Sky – Inter, via Frattesi e altri 3 nomi, ma c’è già un primo arrivo. Valutazioni su…; Calciomercato Inter: nerazzurri su Moncef Zekri, l'esterno sinistro che tifa Milan; Calciomercato Inter – Ansia per la clausola di Dumfries: le ultimissime. Calciomercato Inter News | Marotta in pole position per un giovane difensore (oggi 19 aprile 2026)Calciomercato Inter News: Tarik Muharemovic sarebbe il primo obiettivo per la difesa, la società nerazzurra avrebbe già fatto ottimi passi avanti. ilsussidiario.net Calciomercato Inter News | C’è all’orizzonte uno scambio con una grande rivale! (oggi 30 marzo 2026)LOCATELLI-FRATTESI: REALTÀ O FANTASIA? Se si parla di calciomercato Inter, la storia degli scambi con la Juventus è importante: si va da quello realmente clamoroso nel 1976, che coinvolse Roberto ... ilsussidiario.net https://youtu.be/GaPWCUYgTlcsi=AHKPOEB45h5D9x66 #inter #calciomercato - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com