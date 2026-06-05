Aleksandar Stankovic torna all’Inter dopo aver trascorso l’ultima stagione al Bruges. Il centrocampista, figlio dell’ex giocatore nerazzurro Dejan, si riunisce alla squadra milanese. La sua esperienza con il club belga si conclude e ora riprende la sua carriera con l’Inter, che ha annunciato il suo ritorno. La società ha ufficializzato il trasferimento, che segna un nuovo capitolo per il giocatore.

Aleksandar Stankovic torna all’Inter. Il centrocampista, figlio dell’icona nerazzurra Dejan, rientra a Milano dopo una stagione trascorsa al Bruges. Il club ha fatto sapere di aver “esercitato il diritto di riacquisto “. Il mediano classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Carriera e numeri di Aleksandar Stankovic. Stankovic è cresciuto nelle giovanili dell’Inter (seguendo le orme del padre, vincitore dello storico Triplete) per poi andare in prestito in Svizzera, al Lucerna, nella stagione 20242025. L’anno successivo l’Inter ha ceduto il suo cartellino al Bruges per 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Lapresse.it - Inter, Aleksandar Stankovic torna a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aleksandar Stankovic torna all'Inter il riscatto è ufficiale

Notizie e thread social correlati

Aleksandar Stankovic torna a Milano: incontro con il club per decidere il futuroIl centrocampista classe 2005 ha effettuato visite mediche presso il Coni a Milano.

Calciomercato Inter: la collocazione tattica di Aleksandar StankovicNell’ambito del mercato estivo, si parla di un possibile ritorno di Aleksandar Stankovic nella sua squadra di origine.

Temi più discussi: Stankovic jr torna a casa: è esploso al Bruges, ora Chivu lo studia. Ma il futuro è un rebus; Inter e Stankovic, ragione e sentimento; Inter, Zanetti: Aleksandar Stankovic è pronto! Sul mercato...; Inter, Stankovic torna ma potrebbe partire. La cifra richiesta dal club per il centrocampista.

UFFICIALE - Aleksandar Stankovic torna all'Inter, esercitato il diritto di recompra da 23 milioni ift.tt/kwfBg9V x.com

Inter, Stankovic torna a casa: contratto fino al 2031 per il giovane talentoL'operazione si concretizza con l'esercizio del diritto di riacquisto che l'Inter aveva inserito nel contratto con il Club Brugge. Questa mossa permette al club di riportare a casa un giocatore cresci ... it.blastingnews.com

Aleksandar Stankovic torna all'Inter: esercitato il diritto di recompra da 23 milioniAleksandar Stankovic torna ufficialmente all'Inter. La società nerazzurra ha comunicato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che ha esercitato sul Club Burgge il diritto di ... tuttomercatoweb.com

La squadra PL offre 40 milioni all'Inter per Aleksander Stankovic reddit