Alcune regioni rischiano di dover cambiare il calendario scolastico 2026 2027 ecco quali e perché

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito che la Maturità 2027 prenderà il via mercoledì 16 giugno. Questa data, messa nero su bianco nell’ordinanza nazionale, sta creando un imprevisto ingorgo logistico all’interno di molte regioni italiane. Negli anni scorsi il ministero aveva abituato le scuole a tempistiche più morbide. Nel 2023 la prima prova si era tenuta il 21 giugno, per poi passare al 19 giugno nel 2024 e assestarsi al 18 giugno per il 2025 e il 2026. L’ulteriore anticipo al 16 giugno ha fatto saltare i conti di diverse giunte regionali, che avevano già approvato e pubblicato i propri calendari prima di conoscere le scadenze degli esami di Stato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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