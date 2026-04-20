Il calendario scolastico 20262027 prevede che gli studenti di Bolzano tornino in classe già il 7 settembre, lunedì. Le domeniche saranno considerate giorni di lezione, così come alcuni giorni che coincidono con festività e ponti, influenzando il calendario di molte regioni. Le date di inizio delle lezioni e le eventuali variazioni sono state comunicate alle scuole e alle famiglie, in attesa di eventuali adattamenti.

I primi a rientrare in classe saranno, come di consueto, gli studenti di Bolzano: per loro la campanella il prossimo anno suonerà lunedì 7 settembre. Seguiranno i ragazzi di Trento, del Veneto e della Valle d’Aosta, chiamati a rientrare in aula tre giorni dopo, il 10 settembre. Poi sarà la volta degli alunni della Lombardia, sebbene il rientro fissato dal calendario scolastico della loro regione risulti un po’ anomalo: l’appuntamento è per il 12 settembre, un sabato, che fa supporre l’entrata in campo dell’autonomia dei vari istituti, liberi di confermare, anticipare di qualche giorno o posticipare. Il calendario scolastico 20262027. Lunedì 14 sarà la volta degli studenti umbri e giovedì 17 di quelli pugliesi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ecco le date del calendario scolastico 2026/2027: le domeniche “bruciano” festività e ponti, ma non per tutti

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