Calendario scolastico 2026-2027 ecco quando riaprono le scuole | la novità del 31 agosto
Con l'approssimarsi delle vacanze estive, diverse Regioni hanno reso pubblici i calendari scolastici per l'anno 2026-2027. Le delibere evidenziano le date di inizio delle lezioni e le festività previste nel prossimo anno scolastico. Tra le novità, spicca il ritorno alle scuole il 31 agosto, data annunciata come primo giorno di lezione in alcune aree del paese. La pubblicazione delle delibere permette a famiglie e studenti di pianificare anticipatamente le attività e le ferie estive.
Ci avviciniamo alla fine dell'anno scolastico, e molte Regioni hanno già pubblicato le delibere per il calendario scolastico 2026-2027 in cui sono indicate le varie festività oltre che il giorno di inizio delle lezioni. Quest'anno ci sarà anche un'importante novità, perché in Emilia Romagna partirà una sperimentazione: la scuola, in quel territorio, inizierà il 31 agosto. Partendo dalle Regioni che si terranno a un calendario tradizionale, ecco in ordine alfabetico quali sono quelle che hanno pubblicato il proprio programma di svolgimento lezioni: Basilicata: 16 settembre;. Calabria: 15 settembre;. Campania: 15 settembre;. Friuli Venezia Giulia: 14 settembre;. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Welcome To School || First Day Of School || New Session 2026-27 || VSA Jaipur
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