Calendario scolastico 2026-2027 ecco quando riaprono le scuole | la novità del 31 agosto

Con l'approssimarsi delle vacanze estive, diverse Regioni hanno reso pubblici i calendari scolastici per l'anno 2026-2027. Le delibere evidenziano le date di inizio delle lezioni e le festività previste nel prossimo anno scolastico. Tra le novità, spicca il ritorno alle scuole il 31 agosto, data annunciata come primo giorno di lezione in alcune aree del paese. La pubblicazione delle delibere permette a famiglie e studenti di pianificare anticipatamente le attività e le ferie estive.

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