L'imprenditore condannato per violenza sessuale ha avviato una nuova startup nel settore insurtech, chiamata Laura.it. Attualmente si trova in regime di semilibertà, nonostante la condanna definitiva. La società si occupa di servizi assicurativi online. La notizia è stata riportata senza ulteriori commenti o dettagli sul progetto o sulla posizione legale dell'imprenditore.

L’imprenditore Alberto Genovese ha lanciato la nuova startup insurtech Laura.it, pur trovandosi in regime di semilibertà dopo la condanna definitiva per violenza sessuale. Il progetto, guidato dall’amministratore delegato Sebastiano Cappa e strutturato legalmente dallo studio Orrick, ha già convinto il mercato raccogliendo 8,5 milioni di euro sulla base di un valuation cap di 40 milioni di euro. Il ritorno di Alberto Genovese con la startup Laura Il peso economico della condanna per violenza sessuale Una valuation cap da 40 milioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alberto Genovese lancia la nuova startup "Laura", è in semilibertà dopo la condanna per violenza sessuale

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