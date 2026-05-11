Da tempo in regime di semilibertà, Alberto Genovese continua a seguire un percorso di reinserimento nella comunità. La sua quotidianità è scandita da regole precise e da un impegno costante per reintegrare la propria vita sociale e lavorativa, mantenendo un contatto diretto con le persone e rispettando le prescrizioni previste dalla sua condizione.

Da tempo in regime di semilibertà, Alberto Genovese vive una fase diversa della propria vita, caratterizzata da una quotidianità regolata e da un percorso di reinserimento progressivo. Il regime consente lo svolgimento di attività lavorative e il rientro in struttura secondo orari stabiliti, delineando una routine strutturata e monitorata. In questo contesto, il tempo assume un valore centrale: non solo come elemento che segna il distacco dal passato, ma anche come spazio in cui costruire una nuova normalità. Una fase che si sviluppa nel segno della continuità, lontano dai riflettori più accesi, e che si inserisce in un percorso più ampio. Accanto alla dimensione attuale, resta infatti rilevante il profilo imprenditoriale costruito negli anni, che ha contribuito a definirne il ruolo nel panorama digitale italiano.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Da tempo in semilibertà, Alberto Genovese prosegue il suo percorso di reintegrazione

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