Per il suo 49esimo compleanno, l'ex imprenditore ha organizzato una serata a Palazzo Serbelloni a Milano, partecipando a un concerto e a una cena con la moglie. La festa si è svolta in un contesto di semilibertà. Sono stati spesi ingenti risorse per l’evento, che ha incluso musica e un pasto di alta qualità. La serata è stata organizzata senza restrizioni particolari, in un ambiente esclusivo.

Non ha badato a spese l'ex imprenditore Alberto Genovese, che per festeggiare i suoi 49 anni si è concesso una sontuosa serata a Palazzo Serbelloni, a Milano, insieme alla moglie. Una festa di compleanno che sta facendo non poco discutere. Genovese ha festeggiato lo scorso 28 maggio. Sfruttando i permessi legati al regime di semilibertà, l'ex re delle startup ha potuto affittare una sala dello storico e celebre palazzo per trascorrervi la sera con la moglie. Una cena romantica, con uno chef stellato, e anche un concerto d'arpa. A quanto pare a organizzare l'intero evento è stata la moglie di Genovese, sposata nel 2022, quando l'uomo si trovava ristretto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alberto Genovese, il compleanno dorato in semilibertà: il concerto e la cena stellata a Palazzo Serbelloni

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