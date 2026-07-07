Al Ridotto Gavazzeni concerto di Gianluigi Trovesi e il Gruppo Fiati Musica Aperta

Sabato 11 luglio alle 17, nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, si terrà il concerto di Gianluigi Trovesi e il Gruppo Fiati Musica Aperta, che chiude la quinta edizione de Il Centro della Musica. La rassegna è promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. L’evento rappresenta la conclusione di una serie di appuntamenti musicali organizzati in città.

Sabato 11 luglio, nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti (ore 17.00), si conclude la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Ospiti del concerto saranno Gianluigi Trovesi, il più internazionale dei jazzisti bergamaschi, il Gruppo Fiati Musica Aperta (Giovanni Perico al flauto, Giuseppe Cattaneo al corno inglese, Roberto Bergamelli al clarinetto basso, Ugo Gelmi al fagotto e Roger Rota al fagotto e al sax contralto), e il violoncellista Marco Remondini, abituale collaboratore dello stesso musicista di Nembro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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