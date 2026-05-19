Il Centro della Musica al Ridotto Gavazzeni concerto di Costanza Principe

Sabato 23 maggio alle 18.00, presso il Ridotto Gavazzeni, si terrà il concerto inaugurale della quinta edizione del ciclo organizzato al Centro della Musica. La pianista che si esibirà è Costanza Principe, pronta a portare sul palco il suo repertorio. L’evento, che si svolge in questa sede, apre ufficialmente una serie di appuntamenti musicali previsti per la stagione. La serata rappresenta l’inizio delle attività previste, con la partecipazione di artisti e pubblico.

Sabato 23 maggio (ore 18.00), sarà la pianista Costanza Principe ad inaugurare la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna di otto concerti promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e in programma di sabato pomeriggio nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. Il concerto, realizzato in collaborazione con Fondazione Vittorio Polli e AnnaMaria Stoppani e Biblioteca Musicale Victor de Sabata e Aldo Ceccato, prevede l’esecuzione di alcune delle pagine più emblematiche di Robert Schumann, le Kinderszenen, op. 15 e i Tre pezzi fantastici, op. 111, due raccolte che, pur nella loro apparente dimensione frammentaria, disegnano un percorso coerente tra memoria, immaginazione e inquietudine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Donizetti Brunch: Donizetti Songs I | Teatro Donizetti, 16 November 2025

Sullo stesso argomento

"Al centro esatto della musica”, concerto in piazza di Ron: ingresso gratuitoSAN PANCRAZIO SALENTINO - Esistono luoghi dell’anima dove la melodia si fa respiro e la parola diventa memoria collettiva.

“Musica…in rosa”: al centro sociale Primavera un concerto dedicato alla Festa della donnaDomenica alle 15,30 al centro sociale Primavera di via Angeloni, 56, ci sarà il concerto intitolato “Musica.

La musica come strumento educativo, culturale e di formazione del pensiero critico. È il tema al centro dell’audizione della Federazione industria musicale italiana (Fimi) in Commissione Cultura alla Camera, nell’ambito dell’esame di una proposta di legg… x.com

centro di musica pop di kaohsiung reddit

Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni concerto di Costanza PrincipeSabato 23 maggio (ore 18.00), sarà la pianista Costanza Principe ad inaugurare la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna di otto concerti promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in col ... bergamonews.it

Il centro della musicaC’è un luogo in cui la musica torna a farsi prossima. Un luogo raccolto, attraversato dal respiro degli strumenti, dove ogni suono trova il suo tempo e ogni ascolto diventa esperienza. Il Centro dell ... ecodibergamo.it