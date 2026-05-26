Il Centro della Musica | al Ridotto Gavazzeni concerto di Magnifica Quartet

Notizia in breve

Al Ridotto Gavazzeni si è tenuto un concerto del Magnifica Quartet, parte della quinta edizione de Il Centro della Musica. L’evento è stato inaugurato con un’esibizione della pianista Costanza Principe. La rassegna, promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, continua sabato 30 maggio alle 17.