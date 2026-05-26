Il Centro della Musica | al Ridotto Gavazzeni concerto di Magnifica Quartet
Al Ridotto Gavazzeni si è tenuto un concerto del Magnifica Quartet, parte della quinta edizione de Il Centro della Musica. L’evento è stato inaugurato con un’esibizione della pianista Costanza Principe. La rassegna, promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, continua sabato 30 maggio alle 17.
Inaugurata con successo dalla pianista Costanza Principe, la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, prosegue sabato 30 maggio (ore 17.00) con il concerto de La Magnifica Quartet. Nell’occasione, il quartetto d’archi formato da Enrico Casazza e Isabella Longo ai violini, Christian Serazzi alla viola ed Eugenio Solinas al violoncello, proporrà nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti, sede di tutti gli appuntamenti, un omaggio al compositore boemo Antonín Dvorák. Il concerto, che vede la collaborazione... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Il Centro della Musica”, al Ridotto Gavazzeni concerto di Costanza Principe
Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoAl Cinematocasa di Palermo si tiene la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, una rassegna dedicata al jazz che...
Temi più discussi: Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni concerto di Costanza Principe; Il centro della musica - Fondazione Teatro Donizetti - eventi; Riccione si accende nel fine settimana tra musica, sport e cultura; House music e clubbing al centro di un percorso culturale in Biblioteca Bertoliana / Comunicati / Novità / Homepage.
Ridurre la storia dei BTS alla sola ‘globalizzazione del K-pop’ non è più possibile. Il gruppo si è ormai consolidato come una delle forze più influenti del mercato musicale mainstream americano e come un vero e proprio nuovo centro della musica pop, riscriv x.com
I.C. Moscati - Pontecagnano Faiano. . A TUTTO RITMO! LA MUSICA E IL RITMO AL CENTRO DELLA FORMAZIONE... facebook
centro di musica pop di kaohsiung reddit
Il Centro della Musica: al Ridotto Gavazzeni concerto di Magnifica QuartetInaugurata con successo dalla pianista Costanza Principe, la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Pol ... bergamonews.it
Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni concerto di Costanza PrincipeSabato 23 maggio (ore 18.00), sarà la pianista Costanza Principe ad inaugurare la quinta edizione de Il Centro della Musica, rassegna di otto concerti promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in col ... bergamonews.it