aiuti alle imprese il nuovo piano della puglia politiche industriali rivoluzionate

La regione Puglia ha annunciato un nuovo piano di aiuti alle imprese, con un cambiamento nelle politiche industriali. Il governo locale ha riorganizzato le strategie di sostegno al sistema produttivo, chiamando l'iniziativa “Puglia moltiplica”. L’obiettivo è rinnovare e rafforzare le politiche di supporto alle aziende, segnando una svolta rispetto alle precedenti. Il piano prevede interventi specifici per incentivare lo sviluppo economico e industriale della regione.

“Puglia moltiplica” e un po' resetta, anche. Il governo Decaro ridisegna la strategia di sostegno al sistema produttivo e avvia nuova stagione per le politiche industriali. Non prende le distanze del tutto dal lavoro svolto dalla giunta Emiliano con l'ex assessore Alessandro Delli Noci, però un taglio rispetto al passato c'è. E si vede. Visioni diverse, portate in dote anche dall'assessore Eugenio Di Sciascio. Ieri lui e il governatore hanno presentato il nuovo pacchetto di strumenti finanziari pensato per accompagnare le aziende pugliesi (dalle micro, passando per le startup e Pmi) in ogni fase del loro sviluppo: dalla nascita all'innovazione, dagli investimenti all'espansione sui mercati, fino all'accesso a forme di finanza più evolute. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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