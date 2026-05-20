La Puglia verso il nuovo piano delle Politiche migratorie | parte da Bari il percorso di partecipazione
Questa mattina, nello spazio Murat di Bari, si è aperto un incontro regionale dedicato al tema dell'immigrazione. L'evento segna l'inizio di un percorso di partecipazione volto a definire il nuovo piano delle Politiche migratorie per la regione. Al summit partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni e altri soggetti coinvolti nel settore. La mattinata si è concentrata su discussioni e interventi riguardanti le modalità di gestione e le prospettive future delle politiche migratorie regionali.
Ha preso il via questa mattina, nello spazio Murat a Bari, il summit regionale dedicato al tema dell'immigrazione. L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione pugliese, segna formalmente l'inizio del percorso di concertazione e partecipazione pubblica mirato alla stesura delle nuove linee. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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