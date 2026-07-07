Il consiglio comunale di Chianciano Terme ha approvato un fondo di 100 mila euro, derivante dall’avanzo di amministrazione del gestione 2025, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese locali. La somma è rivolta principalmente alle attività alberghiere e ricettive del territorio. La misura mira a favorire lo sviluppo economico delle imprese del settore ricettivo. La dotazione finanziaria rappresenta una prima tranche di supporto, senza indicazioni su ulteriori interventi o modalità di erogazione.

Il consiglio comunale di Chianciano Terme ha approvato l’atto con cui l’amministrazione mette in campo una prima dotazione di 100 mila euro, proveniente dall’avanzo di amministrazione della gestione 2025, per sostenere gli investimenti delle attività economiche del territorio e, in particolare, delle imprese alberghiere e ricettive. La misura prevede la concessione di un contributo in conto abbattimento interessi sui finanziamenti accordati da istituti bancari o da Fises. Non si tratta dunque di un fondo di garanzia né di uno strumento sostitutivo della valutazione creditizia: l’intervento del Comune opera sul costo del prestito, riducendone gli interessi, a favore delle imprese che risultino finanziabili secondo le ordinarie procedure degli enti erogatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aiuti alle imprese: "Centomila euro per attività ricettive"

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