Valtellina Arcobaleno ha annunciato il progetto “Safe space” rivolto alle attività ricettive. L’obiettivo è promuovere ambienti più inclusivi e accoglienti. L’iniziativa verrà presentata tra un mese, con l’intento di trasformare le dichiarazioni d’intenti in azioni concrete.

Inclusione e accoglienza: se ne parla tanto, ma quando, poi, davvero, le dichiarazioni d’intenti si traducono in qualcosa di concreto? Una bella domanda che tra un mese esatto avrà anche una altrettanto bella risposta. È fissata, infatti, per il 5 luglio a Sondrio, alla sede della Cgil di via Torelli, la presentazione di "Safe Space": tradotto in italiano, "posto sicuro". Dopo il grande successo del primo Pride della provincia dello scorso settembre, Valtellina Arcobaleno APS non solo è già al lavoro per all’organizzazione della seconda edizione, che si terrà nel 2027 a Chiavenna, ma ha elaborato questo nuovo progetto dedicato alla creazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valtellina Arcobaleno rilancia. Presenta il progetto “Safe space“. L’invito è alle attività ricettive

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