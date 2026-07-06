Sinner spazza via Mochizuki 3-0 | martedì c’è Struff ai quarti di finale a Wimbledon

Sinner ha battuto Mochizuki in tre set, con i punteggi di 6-3, 7-6(0) e 6-3, e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà un tennista tedesco, che è entrato in tabellone dopo il ritiro di un avversario. La partita tra Sinner e Mochizuki è stata considerata molto divertente.

Il numero 1 al mondo vince contro il giapponese in un match molto divertente per 6-3 7-6(0) 6-3. Al prossimo turno sfiderà il tedesco, approdato grazie al ritiro di Hurkacz Jannik Sinner torna nei quarti di finale aWimbledon. Per il quinto anno consecutivo l’azzurro è tra i migliori otto ai Championships grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, n. 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti.Una prova risoluta del n. 1 al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario, che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito bena la pressione nelle situazioni chiave, trovando un grande supporto del servizio con l’82% di punti vinti con la prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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