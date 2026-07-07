Wimbledon quando gioca oggi Sinner | ai quarti sfida il 36enne Struff | Orario e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner disputa oggi i quarti di finale a Wimbledon contro il tedesco Jan-Lennard Struff, 36 anni. Sinner punta alla terza semifinale in quattro anni nello Slam di Londra. Struff ha raggiunto i quarti per la seconda volta, dopo l’edizione del 2018. La partita si gioca in giornata, con orario e modalità di visione disponibili in tv e streaming.

Una vittoria per raggiungere le semifinali per la terza volta negli ultimi quattro anni a Wimbledon. Di fronte c’è Jan – Lennard Struff, 36enne che ha conquistato i quarti di finale nello Slam londinese per la seconda volta dopo quella del 2018. Jannik Sinner scende in campo oggi, martedì 7 luglio, per la sua quinta partita a Londra. Lo fa dopo una crescita graduale nei primi turni: due vittorie sofferte nei primi due, poi due 3-0 diversi, ma due partite in cui Sinner si è mostrato più sicuro, più in gestione della gara e più in palla rispetto all’inizio. Prima il successo in cinque set contro Kecmanovic e la vittoria in tre contro Borges, ma arrivata con grande sofferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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