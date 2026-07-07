Ai premi letterari i libri sembrano solo un dettaglio
Nei premi letterari italiani, i libri appaiono spesso come un elemento secondario rispetto a eventi, discorsi e cerimonie. Durante le premiazioni, i volumi sono presenti, ma raramente sono al centro dell’attenzione. Le discussioni si concentrano sui riconoscimenti, i discorsi ufficiali e le celebrazioni, lasciando spesso i libri in secondo piano, come semplici oggetti di scena.
di Roberto Del Balzo Ogni volta che si torna a parlare dei premi della letteratura italiana mi colpisce sempre la stessa cosa. I libri sembrano quasi un dettaglio. A occupare la scena sono le cinquine, i favoriti, gli editori, le giurie, le esclusioni, le cordate vere o presunte. Si discute animatamente di chi vincerà e di chi avrebbe meritato di esserci. Poi arriva la finale, il vincitore sorride davanti ai fotografi, la fascetta gialla finisce sulla copertina e il meccanismo riprende a girare come il giorno prima. Forse quella fascetta sposta qualche centinaio di copie, chi lo sa. La parte davvero interessante, però, è il circo dentro il quale quei libri vengono esposti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes
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