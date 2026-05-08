Il Buk Festival si svolge come evento dedicato all’editoria indipendente, con incontri, premi e ospiti. L’obiettivo principale è promuovere le realtà che pubblicano fuori dal circuito delle grandi case editrici. La manifestazione non si limita a presentare libri, ma offre anche momenti di confronto e riconoscimento tra autori, editori e lettori. La manifestazione si distingue per la sua attenzione alla diversità e alla qualità delle pubblicazioni indipendenti.

di Antonio Montefusco Il Buk Festival non è la solita fiera di libri. È una celebrazione dell’ editoria indipendente. È il luogo perfetto per scovare gemme rare, opere che spesso non trovano spazio nelle grandi catene, dalle edizioni di pregio alla saggistica di nicchia. Le date da segnare sul calendario sono il 9 e 10 maggio, a Modena nel chiostro di San Paolo e nel suggestivo cortile del Leccio. Spazio al dialogo diretto: dietro i banchetti si trovano gli stessi editori, pronti a raccontare la nascita di un volume. Il Buk è anche sinonimo di contaminazione con gli incontri e i workshop nel chiostro che creano un’atmosfera intima che rende la cultura estremamente accessibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Buk Festival’. Spazio ai libri. Tra incontri, premi e ospiti

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