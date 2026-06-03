Libri autori e cultura Sono i giovedì letterari

Giovedì 11 giugno si apre l’edizione 2026 dei #GiovedìLetterari, la rassegna culturale che si svolge al Ristorante Dal Capitano di Lido degli Estensi. L’evento, promosso da Emanuela Carli, prevede incontri con autori, presentazioni di libri e momenti dedicati alla cultura. La manifestazione proseguirà nei giovedì successivi, coinvolgendo scrittori e appassionati di letteratura.

Al via l’edizione 2026 dei #GiovedìLetterari: libri, autori e cultura al Ristorante Dal Capitano. Giovedì 11 giugno prende il via l’edizione 2026 dei #GiovedìLetterari, la rassegna culturale organizzata da Emanuela Carli al Ristorante Dal Capitano di Lido degli Estensi. Dopo il successo della prima edizione, torna un appuntamento pensato per chi ama leggere, incontrare gli autori e vivere la cultura in un’atmosfera informale e accogliente. I #GiovedìLetterari rappresentano infatti un vero e proprio salotto letterario dove scrittori e lettori possono dialogare, confrontarsi e condividere storie, idee ed emozioni. Ogni incontro prenderà il via alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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